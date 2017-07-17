الفيحاء يعتمد القوة البدنية في تحضيراته

المجمعة ـ محمد السناني | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

عاود الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء تدريباته أمس الإثنين على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الإعدادي في مدينة انسبروك النمساوية الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن خاض الفريق مباراة ودية أمام بروسيا دورتموند الألماني (0ـ1) أمس الأول.

واشتملت الحصة الصباحية على تدريبات اللياقة والقوة لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، وبعد ذلك قسم الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق اللاعبين إلى مجموعتين وفرض مناورة على منتصف الملعب طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

وعلى صعيد التدريبات المسائية، فقد بدأها الروماني جالكا باجتماع مع اللاعبين في أرضية الملعب بعد ذلك أجرى اللاعبون حركات الإحماء ثم طبق اللاعبون بقيادة الروماني خوليان خيمنيز مدرب اللياقة مجموعة متنوعة من التمارين اللياقية والتكنيكية ، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بعدد من التمارين التكتيكية والفنية.