الخضري يشارك في تدريبات الباطن

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

انضم معن الخضري لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن إلى التدريبات الجماعية أمس الإثنين في معسكر الفريق الحالي في القاهرة بعد انتهاء فترة العلاج الطبيعي و التدريبات الانفرادية التي خضع لها طوال الأسبوع الماضي.

وكان الفريق قد عاد إلى التدريبات على فترتين أمس بعد الراحة منحها البرتغالي جواكيم ماتشادو المدير الفني للفريق بعد فراغهم من المباراة الودية أمام الفيصلي الأردني أمس الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأجريت الحصة الصباحية في صالة الحديد والمسبح، فيما اشتملت التدريبات المسائية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.