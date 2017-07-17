الرائد يواصل الاستعدادات في أزميت

بريدة ـ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد أمس الإثنين تحضيراته في معسكره الحالي في مدينة أزميت التركية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف الجزائري توفيق روابح المدير الفني للفريق الذي فرض تدريبات صباحية ومسائية مكثفة.

وعمد الجزائري توفيق روابح في الحصة الصباحية إلى شرح بعض النقاط والملاحظات المهمة خلال اجتماعه باللاعبين في بداية المران، ومن ثم فرض تدريبات لياقية اشتملت على عمليات الإحماء وإطالة العضلات والجري حول الملعب، ومن ثم التسديد على المرمى بالقدمين والرأس .

في حين تركزت تدريبات الفترة المسائية على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، والتحرك بالكرة والاستلام والتسليم، وفي ختام المران أجرى المدرب الجزائري مناورة كروية.