أحد يكشف عن تفاصيل معسكره في القاهرة

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 13:42 pm

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد الوطني عبد الوهاب ناصر عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره بالقاهرة الذي يخضع فيه اللاعبون للمرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2017-2018.

وتغادر بعثة أحد إلى القاهرة مساء غد الأربعاء عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، وحددت إدارة النادي مدة المعسكر 14 يوما في مدينة السادس من أكتوبر حيث منتجع موفنبيك، وتعود البعثة يوم الثالث من أغسطس.



وينتظر أن يخوض فريق أحد خمس مباريات ودية خلال فترة المعسكر ضد أندية سعودية ومصرية ، وتقرر أن يؤدي اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين.



واطمأن الجهاز الفني على وجود قاعة للمحاضرات الفنية خاصة بالفندق، كما تم التأكد من جاهزية كل الإمكانات من ملاعب وأدوات تدريب ، يذكر أن أحد سيواجه الشباب في الجولة الأولى من دوري جميل يوم 12 أغسطس المقبل على استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض.