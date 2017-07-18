تدريبات استرجاعية في الهلال والمنيع يواصل التأهيل

الرياض - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 14:00 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم صباح بنادي الهلال اليوم الثلاثاء مرانًا استرجاعيًا في مقر إقامته بالنمسا .



وبدأ المران الذي أشرف عليه المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز بتدريبات الإحماء في صالة الإعداد البدني اعقبها بتدريبات لياقية منوّعة قبل أن يختتم المران في النادي الصحي ، وتقرر أن يؤدي الفريق تدريباته يوم غد الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية.



على صعيد متصل واصل اللاعب مجاهد المنيع برنامجه التأهيلي بواسطة الدراجة الثابتة، وأداء عددًا من التدريبات اللياقية.