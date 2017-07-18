‏هيئة الرياضة تطلق خدمة إصدار تراخيص الصالات الرياضية الكترونياً

الرياض - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 15:04 pm

أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة توعوية بغرض التعريف بخدمة إصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية الإلكترونية ، وتستهدف الخدمة وضع آليات واشتراطات محددة لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية ، حيث ستكون خدمة التراخيص متاحة أمام القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) من خلال التقدم عبر الموقع الرسمي للهيئة gsa.gov.sa الذي أطلق ظهر اليوم الثلاثاء واشتمل على عدد من اللوائح والأنظمة والجوانب الخاصة بالرياضة.



ويمثل مشروع اطلاق خدمة الحصول على التراخيص الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ الهيئة العامة للرياضة يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.



وقدمت الخدمة التي اطلقت اليوم بمرحلتها الأولى عدداً من الجوانب التنظيمية المشجعة للمستثمرين, حيث اختصرت الاجراءات الداخلية في الهيئة بين اتحاداتها وإداراتها المختلفة إلى إجراء واحد, وتم تخفيض مساحات المراكز والصالات الرياضية إلى50 متراً بالإضافة للتوسع في الرياضات وتمكين المستثمرين من ترخيص ما يقارب 40 رياضة، ومن المتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة, فيما يجري العمل على المرحلة الثانية خلال الأشهر القادمة والتي تستهدف المزيد من تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بالإضافة لإقرار نظام التفتيش والمتابعة لهذه المراكز والصالات.

وكانت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار, والشؤون البلدية والقروية, والعمل والتنمية الاجتماعية, أكملت التنسيق بينها والعمل معاً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للأنظمة الخاصة بكل جهة وتحقيق أعلى درجات التكامل مع بقية الجهات لضمان تقديم أفضل النتائج.

هذا وتتيح خدمة التراخيص للمراكز والصالات الرياضية المزيد من فرص العمل للرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة.

من جانب آخر، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير أن "إطلاق الخدمة الإلكترونية لتراخيص المراكز والصالات الرياضية يعد خطوة هامة تجاه نشر ثقافة الرياضة, وذلك من خلال تهيئة كافة الظروف المناسبة لممارسة الرياضة وتشجيع لاستثمار في القطاع الرياضي".