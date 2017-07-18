برشلونة يؤكد استمرار نيمار بين صفوفه

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 18 July 2017 - 15:57 pm

أكد خوردي ميستري، نائب المدير الرياضي بنادي برشلونة الأسباني، اليوم الثلاثاء أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا سيستمر "بنسبة 200 بالمئة" مع الفريق الكتالوني.



وجاءت تصريحات ميستري لدحض جميع الشائعات التي ثارت حول إمكانية رحيل اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.



وأعرب المسؤول الكتالوني عن قناعته بأن باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أشيع أنه مهتم بالحصول على خدمات نيمار، ليس لديه نية في التعاقد مع النجم البرازيلي، وأن جميع ما نشرته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع ليس حقيقيا.



وأضاف ميستري قائلا: "لقد قرأت أنهم نفوا هذا الأمر بشكل قاطع، علاقتنا بباريس سان جيرمان لن تتغير، سنظل نحتفظ بنفس العلاقة التي تجمعنا حتى الآن".