دورتموند يفتتح كأس الأبطال الدولية بانتصار على ميلان

الألمانية - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 16:51 pm

افتتح بوروسيا دورتموند الألماني مباريات "مجموعة الصين" في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم بفوز مستحق على ميلان الإيطالي3-1 اليوم الثلاثاء بمدينة قوانجتشو الصينية.



وكان بوروسيا دورتموند ، الذي خاض المباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد بيتر بوش ، الأفضل من حيث السيطرة والاستحواذ طوال المباراة ، خاصة في الشوط الأول ، وصنع لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بفوز أكبر لكنه اكتفى بالثلاثية.



وافتتح نوري شاهين التسجيل لدورتموند عند الدقيقة 16 ثم أضاف بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء عند الدقيقة 19 قبل أن يرد ميلان بهدف للاعب كارلوس باكا عند الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني ، اختتم أوباميانج التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لدورتموند في شباك الحارس ماركو ستوراري عند الدقيقة 62.