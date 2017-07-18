أنشيلوتي يطالب خاميس بإثبات أحقيته في اللعب مع بايرن ميونخ

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 18 July 2017 - 15:40 pm

ينوي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، فتح الباب على مصراعيه أمام صراع محموم بين لاعبيه للفوز بمكان في القائمة الأساسية للفريق.



وأكد أنشيلوتي أن لايوجد من اللاعبين من يضمن مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق حتى الوافد الجديد، الكولومبي خاميس رودريجيز.



وقال المدرب الإيطالي متحدثا عن رودريجيز: "لم نتعاقد معه ليس لكي يحل بديلا للاعب أخر ولكن من أجل أن يكون لديه فريق أفضل ومن أجل أن يرفع من مستواه، خاميس يعرف أنه إذا كان لا يستحق اللعب سيجلس على مقاعد البدلاء".



وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين من أصحاب المستويات الفنية العالية يتنافسون من أجل المشاركة في المباريات، اللعب أساسيا ليس مضمونا لأحد، هذا أمر جيد بالنسبة لنا".



ويعتبر المهاجم الألماني توماس مولر أكثر اللاعبين حصولا على الإشادات في النادي البافاري، بعد الأداء القوي والأهداف التي يسجلها في مباريات الفريق في فترة الاستعداد للموسم الجديد.



وقال مولر، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم :2014 "خاميس لاعب يمكنه أيضا اللعب في وسط الملعب، في هذا المكان لدينا وفرة كبيرة، المدرب محظوظ كونه يستطيع الاختيار من بين الكثير من اللاعبين".



وتابع مولر قائلا: "خاميس لاعب يجعلنا نؤدي بشكل أفضل ويمنحنا العديد من الخيارات".



وسافر بايرن ميونخ في جولة أسيوية تشمل الصين وسنغافورة ومن المنتظر أن يخوض مباريات ودية خلال جولته هذه أمام انتر ميلان وأرسنال وتشيلسي وإيه سي ميلان.



ويلتقي بايرن ميونخ وديا مع أرسنال الإنجليزي غدا الأربعاء في مدينة شنغهاي الصينية، في مباراة ستلعب في درجة حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية ورطوبة تبلغ نسبتها 80 بالمئة.



وعن هذه المباراة تحدث أنشيلوتي قائلا: "لمباراة ضد أرسنال ستساعدنا على تحسين حالتنا الفنية وستجعلنا أكثر جاهزية للبداية الرسمية للموسم".