الإيطالي زاكاردو يبحث عن نادي على مواقع التواصل الاجتماعي

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 18 July 2017 - 17:48 pm

نشر المدافع الإيطالي الفائز بلقب مونديال 2006 مع منتخب الازوري وبلقب البوندسليجا مع فولفسبورج في 2009 كريستيان زاكاردو 35 عاما ، إعلانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن فرصة لمواصلة مسيرته في الملاعب.



وقال زاكاردو في رسالة نشرها باللغتين الإيطالية والإنجليزية عبر شبكة "لينكدلن" "لازلت قادرا على اللعب من الناحية الجسدية لعامين أخرين في أعلى المستويات، من الذي سيتواصل معي لابرام الصفقة، لاعب كرة قدم محترف جاد وقوي".



وكانت أخر تجربة لزاكاردو في الملاعب مع نادي فيسينزا الذي هبط لدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا الموسم الماضي، وهو ما دفع اللاعب لفسخ عقده مع الفريق والبحث عن نادي جديد، وسبق لزاكاردو اللعب في صفوف ميلان وبارما وباليرمو.