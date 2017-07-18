كلوب: صلاح إضافة قوية لليفربول وفترته مع تشلسي لا تعنيني

الألمانية - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 18:23 pm

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه تجاهل الفترة التي قضاها النجم المصري محمد صلاح في صفوف تشيلسي، عندما اتخذ قرار التعاقد مع اللاعب من صفوف روما الإيطالي.



وبات صلاح الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول حيث انضم من صفوف روما مقابل 36 مليون جنيه استرليني، واحترف صلاح في صفوف بازل السويسري ثم فيورنتينا الإيطالي ثم تشيلسي الإنجليزي ثم إلى روما، ولكن تجربته في ستامفورد بريدج لم تكن جيدة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



وسجل صلاح هدفين فقط خلال 19 مشاركة في تشيلسي، ولكن كلوب أكد أن هذه الاحصائية لا تهمه خاصة وأن الكثير من اللاعبين فشلوا في تسجيل نجاحهم بشكل فوري في تشيلسي على مر السنين.



وقال كلوب في تصريحات صحفية "الكثير من اللاعبين تعثروا في صفوف تشيلسي، وكيفين دي بروين واحد من هؤلاء".

وأضاف "عندما كان صلاح يلعب في صفوف بازل والتقينا معهم أثناء تدريبي بوروسيا دورتموند، لم نكن نعرفه، ولكنه كان مذهلا، في هذه اللحظة قلنا علينا أن نسعى خلفه ولكن تشيلسي حسم الصفقة لصالحه".

وأشار "لكنه تعثر في تشيلسي لأن الوقت كان مبكرا على هذه الخطوة".

وأوضح "السؤال هنا هو ما الذي يفتقده اللاعب، إنه يمتلك كل جوانب اللعبة، إنه سريع، لعب الكثير من المباريات، يصنع الأهداف ويسجل بنفسه".

وتوقع كلوب أن ينجح صلاح بشكل لافت مع ليفربول "إنه لاعب أعسر ، ليس لدينا الكثير من اللاعبين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، إنه قيمة هائلة بالنسبة لنا".

واستهل صلاح مسيرته مع ليفربول بتسجيل هدف في شباك ويجان خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية وانتهت بالتعادل 1 .1/