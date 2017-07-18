البرازيلي دي سوزا أولى صفقات الأهلي الأجنبية

جدة - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 19:11 pm

أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء عن أولى صفقاته الصيفية فيما يتعلق باللاعبين الأجانبب ، وأنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا (29 عاما) قادما من نادي كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث مع النادي الأهلي.



ووفقاً للمركز الإعلامي بالنادي قد تقرر أن يلتحق دي سوزا بمعسكر الفريق خلال يومين.



يذكر أن دي سوزا لاعب خط الوسط (المحور) انتقل إلى أوروبا في سن مبكر بعد أن لعب لنادي ساو كارلوس البرازيلي ومن ثم انتقل إلى الدوري الهولندي الذي استمر فيه موسمين، ليتحول بعدها للدوري الدنماركي واستمر فيه أربعة مواسم ونصف قبل ان ينتقل للدوري البلجيكي .