ويست هام يستعير الحارس الدولي هارت

رويترز - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 20:19 pm

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع جو هارت حارس مرمى منتخب إنجلترا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مانشستر سيتي.



وخاض الحارس البالغ عمره 30 عاماً الموسم الماضي معاراً إلى تورينو الإيطالي.



وقال هارت لمحطة تلفزيون وست هام "من المهم بالنسبة لي ممارسة كرة القدم، الحصول على فرصة للانضمام للفريق والمشاركة في المباريات يمثل أمراً رائعاً بالتأكيد".



وأضاف الحارس الذي انضم لزميله السابق في سيتي الظهير الأرجنتيني بابلو زاباليتا "اللعب في الدوري الممتاز مع ناد كبير مثل وست هام أمر رائع وأتطلع لانطلاق الموسم".



وفاز هارت بلقب الدوري مرتين مع سيتي وشارك في 71 مباراة مع منتخب إنجلترا لكنه غاب عن التشكيلة الأساسية لفريقه عقب تولي بيب جوارديولا مسؤولية تدريب سيتي الموسم الماضي.



ورغم أنه لن يواجه سيتي في الدوري إلا أنه قد يشارك في المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقين في الرابع من الشهر المقبل في أيسلندا.



ويبدأ وست هام مسابقة الدوري بلقاء مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بعد تسعة أيام من مواجهة سيتي الودية.



وأضاف هارت "رحلت عن سيتي على سبيل الإعارة هذا الموسم لكن النادي ككل خاصة الجماهير كانوا دائماً رائعين معي، لن أغير أبداً مشاعري تجاه النادي وسيظل له مكانة مميزة لدي".



وقال هارت "سيكون من الممتع مواجهة سيتي لأنني لن أتمكن من مواجهة الفريق بالدوري، أثق أنني سأتلقى ترحيباً حاراً في أولد ترافورد عند مواجهة مانشستر يونايتد في افتتاح الموسم".



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن سيتي سيدفع جزءا من راتب هارت خلال فترة الإعارة.



وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز 11 بقيادة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.