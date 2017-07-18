أولمبي الهلال يبحث عن كتابة التاريخ في البطولة العربية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 21:10 pm

رفض فريق الهلال بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم الغياب عن النسخة الجديدة من البطولة العربية، لكنه قرر المشاركة بفريقه الأولمبي لانشغال الفريق الأول في معسكره الحالي بالنمسا، استعداداً لإنطلاق الدوري المحلي واستئناف مشواره في دوري أبطال آسيا.



ورغم المشاركة بالفريق الثاني إلا أن الهلال يرغب في الفوز بالبطولة، التي يخوض منافستها ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الترجي التونسي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.



وجاء قرار إدارة الهلال بالمشاركة بالفريق الأولمبي نظراً لدخول فريقه الأول معسكره الخارجي استعدادا للدوري السعودي الذي سينطلق في العاشر من الشهر المقبل، واختار الأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق خوض معسكر في مدينة الإسماعيلية عند حضوره إلى مصر وأدى الفريق عدداً من المباريات الودية، حيث واجه الأسبوع الماضي منتخب الإسماعيلية وحسمها بالفوز 2- صفر، وفي لقاءه الودي الثاني مساء اليوم الثلاثاء تمكن من الفوز على فريق القناة المصري بهدفين دون مقابل.