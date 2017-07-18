الشباب لاتحاد الكرة: أنتم شريك "الفاسد"

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 23:09 pm

أصدرت إدارة نادي الشباب اليوم بيانًا "ساخنًا"، حمل لغة شديدة تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووصفت الإدارة الشبابية اتحاد اللعبة بالشريك للمجهول الفاسد، مبينة أنه يعمل على التستر وتعطيل التحقيقات والمحاولات لكشف الفساد والبحث عن الفاسد.



وأشارت إدارة نادي الشباب إلى أنهم علموا أن الاتحاد قدم شكوى ضد إدارة الشباب إلى لجنة الانضباط، لكنهم سيتعاملون مع الشكوى بشكل قانوني، مشيرًا إلى أنه نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وأمانته العامة واللجان ذات العلاقة بالتضامن بأنها عضو، رفضت التجاوب مع مطالبهم الشرعية والقانونية والرياضية والأخلاقية، بالتعاون معهم للبحث عن الفاسد المجهول الذي قام بتحويل مبالغ بملايين الريالات وإجراء التحقيقات اللازمة وعدم التستر على ذلك المجهول الفاسد".