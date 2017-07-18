الوحدة الإمارتي يشارك بالبطولة العربية بـ4 لاعبين أجانب في كل مباراة

رويترز - الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 23:19 pm

قال نادي الوحدة الإماراتي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد العربي لكرة القدم استجاب لمطالب الأندية بإشراك أربعة لاعبين أجانب في الملعب بدلا من ثلاثة خلال مباريات البطولة العربية التي ستنطلق في مصر يوم السبت المقبل.



ويشارك الوحدة ضمن المجموعة الأولى في القاهرة التي تضم الأهلي المصري والفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري.



ويستهل الوحدة مبارياته بالبطولة السبت المقبل بمواجهة نصر حسين داي قبل أن يواجه الأهلي والفيصلي على الترتيب.



وأضاف الوحدة بطل كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي عبر موقعه على الإنترنت "استجاب الاتحاد العربي لمطالبة الأندية المشاركة في البطولة العربية بإشراك أربعة لاعبين أجانب في الملعب بدلا من ثلاثة على أن يكون اللاعب الرابع خارج الملعب وقد أخطر الاتحاد الأندية رسميا بالتعديل".



وتقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية الزمالك المصري والنصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني في الاسكندرية بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم الهلال بطل السعودية والترجي بطل تونس والمريخ السوداني والنفط العراقي في برج العرب.



وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.