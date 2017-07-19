الميركاتو.. تاريخ من المفاجآت

تقرير – محمود وهبي | Tuesday, 18 July 2017 - 23:55 pm

جرت العادة أن يتجه نجوم كرة القدم من الدوريات الكبرى في أوروبا نحو دوريات أخرى خلف المحيطات لخوض تجربة أخيرة قبل إعلان الاعتزال، وهذا ما تكرر في مناسبات عديدة في الولايات المتحدة والصين وبلدانٍ أخرى حول العالم، لكن تاريخ الميركاتو كان شاهداً على انتقالات مفاجئة من نوعٍ آخر مع لاعبين تخلوا عن دور البطولة في أندية عريقة وهم في قمة العطاء وقبل الوصول إلى مرحلة الاعتزال، للانتقال إلى أندية من الصف الثاني تحت سيناريوهات غريبة. وتسلّط (الرياضية) الضوء في التقرير التالي على مجموعة من الانتقالات المفاجئة التي صدمت الأوساط الكروية، مع نجومٍ غامروا في تحويل وجهتهم في مرحلة هامة من مسيرتهم الكروية، قبل الوقوف عند تاريخ استضافة الملاعب الأمريكية لأساطير الأمس بعيداً عن الكم الكبير من النجوم الحاضرين هناك اليوم، والصفقات الصينية المستمرة التي لامست أحياناً درجة الجنون.

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كيفن كيجان

1980: من هامبورج إلى ساوثامبتون

وصل المهاجم الإنجليزي كيفن كيجان إلى أوج عطائه أواخر السبعينيات وبعد انتقاله من ليفربول إلى هامبورج عام 1977، حيث قاد الفريق الألماني نحو الفوز بالبوندسليجا عام 1979 ووصل معه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العام التالي، كما أنّه حصل على جائزة الكرة الذهبية مرتين على التوالي عاميْ 1978 و1979. وفي 10 فبراير من العام 1980، أجرى المدير الفني لنادي ساوثامبتون الإنجليزي لوري ماكمينيمي مؤتمراً صحفياً مفاجئاً أكّد خلاله التوصل لاتفاق مع كيجان على انتقاله إلى الفريق صيفاً، وهذا ما حدث لاحقاً في شهر يوليو، الأمر الذي شكّل صدمة في الأوساط الإنجليزية خاصة مع ابتعاد ساوثامبتون بشكل كبير عن أندية الصف الأول في إنجلترا حينها. ولعب كيجان موسمين مع ساوثامبتون، وموسمين آخرين مع نيوكاسل قبل أن يختم رحلته مع نادي بلاكتاون سيتي لفترة قصيرة عام 1985، لكنه لم يحقق أي لقب منذ أن غادر هامبورج عام 1980.

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دييجو مارادونا

1984: من برشلونة إلى نابولي

يُعتبر نابولي في الوقت الحالي أحد أفضل الأندية في إيطاليا، كما أنّه نجح في طبع بصمته في المسابقات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، لكنه افتقد هذه البصمة خلال فترة الستينيات والسبعينيات، وهو الأمر الذي يفسّر تواجد صفقة انتقال مارادونا من برشلونة إلى نابولي في هذا التقرير. وتأسس نادي نابولي عام 1926، لكنه لم ينجح في تحقيق لقب الدوري الإيطالي ولو لمرة واحدة قبل وصول الأسطورة مارادونا إلى صفوفه عام 1984، كما أنّه تعرّض لدرجة عالية من المعاناة في العام الذي سبق وصول النجم الأرجنتيني مع تواجده الدائم في دائرة الخطر وخروجه من المنافسة في مسابقة الكأس في الدور الأول. وكان مارادونا في الـ 24 من العمر عندما انتقل إلى نابولي، وهو ساهم في قيادة الفريق الجنوبي نحو لقب الدوري مرتين عاميْ 1987 و1990، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس الإتحاد الأوروبي عام 1989. الجدير بالذكر أن صفقة انتقال مارادونا جعلته اللاعب الأغلى حينها، حيث أنفقت إدارة نابولي ما يعادل 12 مليون يورو لنقله من البرشا.

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فابريتسيو رافانيللي

1996: من يوفنتوس إلى مدلزبره

تحوّل فابريتسيو رافانيللي إلى أحد أبرز المهاجمين في إيطاليا وأوروبا منتصف التسعينيات، حيث سجل للبيانكونيري 30 هدفاً في جميع مسابقات موسم 1994-1995، قبل أن يضيف 17 هدفاً في الموسم التالي، علماً أنّه أوجد لنفسه مكاناً في قائمة ضمت أسماء هجومية مميزة لليوفي مثل باجيو وديل بييرو وفيالي وغيرهم، كما أنّه سجل الهدف الوحيد للفريق الإيطالي في المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 1996. وفي العام نفسه، أخذ رافانيللي منعطفاً مفاجئاً عندما قرر الانتقال إلى إنجلترا من بوابة نادي مدلزبره، والذي حصل على خدماته بعدما دفع 7 ملايين جنيه استرليني لنادي السيدة العجوز. وقدم رافانيللي أداء جيداً في موسمه الأول على الأراضي الإنجليزية، لكنه هبط مع فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، لينتقل بعد ذلك إلى مارسيليا. وعاد رافانيللي إلى المنعطفات المفاجئة مجدداً عام 2001، وذلك بعد انتقاله من لاتسيو إلى نادي ديربي كاونتي، والذي هبط معه أيضاً إلى الدرجة الثانية في إنجلترا.

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إدوين فان دير سار

2001: من يوفنتوس إلى فولهام

طبع الهولندي إدوين فان دير سار إسمه في قائمة أفضل حراس المرمى في جيله بعد تألقه فس التسعينيات مع أياكس ووصولاً لانتقاله إلى يوفنتوس عام 1999، حيث لعب كحارسٍ أساسي لنادي السيدة العجوز لفترة دامت موسمين قبل أن يخسر مكانه لجيانلويجي بوفون صيف العام 2001. وبحث فان دير سار عن نادٍ جديد ليستأنف معه رحلة نجاحه، خاصة أنّه كان حينها في الـ 31 من العمر، لكن المفاجأة تمثلت بانتقاله إلى نادي فولهام الصاعد حديثاً إلى مصاف أندية البريميير ليغ. ولعب فان دير سار 4 مواسم مع توتنهام، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2005، ليحقق مع الشياطين الحمر 11 لقباً.

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إستيبان كامبياسو

2014: من الإنتر إلى ليستر سيتي

أمضى الأرجنتيني إستيبان كامبياسو الفترة الأفضل في مسيرته الطولية تحت قميص الإنتر، حيث لعب للفريق الإيطالي لفترة دامت 10 مواسم وحقق معه 15 لقباً. وفي العام 2014، فاجئ كامبياسو الجميع عندما قرر مغادرة العملاق الإيطالي من أجل الانتقال إلى ليستر سيتي الذي كان قد صعد للتو إلى الدرجة الممتازة حينها، وذكر أنّه انتقاله جاء بسبب إصرار ليستر على الحصول على خدماته ورغبته الشخصية في اللعب في إنجلترا. ولعب كامبياسو موسماً وحيداً مع ليستر سيتي، قبل أن ينتقل قبل عاميْن إلى أولمبياوكوس اليوناني، علماً أنّه تحول قبل أيامٍ قليلة إلى لاعب حر.

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سيباستيان جيوفينكو

2015: من يوفنتوس إلى تورونتو

وُصف المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بإحدى أبرز المواهب الصاعدة في إيطاليا منذ أن تمّ تصعيده للفريق الأول ليوفنتوس عام 2006، كما تألق في المواسم الـ 3 التي لعبها على سبيل الإعارة مع نادييْ إمبولي وبارما، لكنه قرر مغادرة اليوفي عام 2015 بحثاً عن المشاركة بشكل أكبر مع فريقٍ جديد. واتخذ جيوفينكو الذي كان حينها في الـ 28 من العمر قراراً مفاجئاً عندما انتقل إلى نادي تورونتو الكندي المدرج في الدوري الأمريكي، ليبتعد عن القارة العجوز في سن مبكرة على عكس بقية النجوم الأوروبيين الذين يغادرون إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة من مسيرتهم. وتأسس نادي تورونتو قبل 12 سنة، لكنه لم ينجح منذ ذلك الحين في تحقيق لقب الدوري الأمريكي ولو لمرة واحدة.

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الأموال الصينية

أحدثت الأندية الصينية خلال السنوات القليلة الماضية ثورة حقيقية في أسواق الانتقالات، حيث أنفقت أموالاً طائلة لنقل نجوم يحملون أسماء لامعة من الملاعب الأوروبية إلى شرق آسيا. ويرتدي الجناح الأرجنتيني الدولي إيزيكييل لافيتزي اليوم قميص نادي هيباي فورتشون، حيث انتقل إلى النادي الصيني بعدما أمضى 9 مواسم بين نابولي وباريس سان جيرمان، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تقاضياً للمال في العالم. وحقق لاعب الوسط البرازيلي راميريز 5 ألقاب مع تشيلسي منها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2012، لكنه قرر في العام الماضي الانتقال إلى جيانسو سونينج الذي يحتل حالياً المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الصيني. وانشغلت الوسائل الإعلامية العالمية بالحديث مطلع العام الحالي عن جولة جديدة من الصفقات الصينية الضخمة، لا سيما مع انتقال المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز من بوكا جونيورز إلى شنجهاي شنهوا، والبرازيلي أوسكار إلى نادي شنجهاي، والذي أنفق 60 مليون يورو لنقله من تشيلسي إلى الصين. ومن بين الأسماء اللامعة الأخرى التي تستأنف مسيرتها حالياً في الملاعب الصينية نذكر الإيفواري جيرفينيو والكولومبي فريدي جوارين والنيجيري أوبافيمي مارتنز والبلجيكي أكسيل فيتزل والبرازيليان هالك وألكساندر باتو.

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أمريكا.. محطة للأساطير

بدأت حملة انتقال النجوم إلى الولايات المتحدة منذ سنواتٍ طويلة، حيث كانت الأندية الأمريكية أشبه بمحطة لاعتزال مجموعة من أبرز الأساطير في التاريخ الكروي. ففي العام 1975، انتقل بيليه من سانتوس البرازيلي إلى نيويورك كوزموس الأمريكي بعد بلوغه لعامه الـ 35، وأمضى معه موسمين قبل اعتزاله عام 1977، وهو العام الذي شهد وصول فرانتس بيكنباور إلى النادي نفسه. ولعب القيصر الألماني مع نيويورك حتى العام 1980 قبل أن يعود ليخوض تجربة أخرى في ألمانيا مع هامبورج، لكنه عاد إلى الفريق الأمريكي عام 1983 حيث أنهى مسيرته، علماً أنّه غادر بايرن ميونخ عام 1977 في وقتٍ كان يبلغ فيه من العمر 32 عاماً. وخاض النجم البرتغالي الراحل أوزيبيو سلسلة من التجارب الخارجية بعد إغلاقه لصحة بنفيكا، حيث انتقل عام 1975 من النادي البرتغالي العريق إلى بوسطن مينوتيمين الأمريكي، ولعب لعدد من الأندية في القارة الأمريكية الشمالية، قبل أن يطوي الصفحة الأخيرة عام 1979 مع نيوجرزي أمريكانز. ومن ناحيته، كان يوهان كرويف في الـ 32 من العمر عندما غادر برشلونة للانتقال إلى لوس أنجلس أزتيكس عام 1979، قبل أن يخوض تجربة أمريكية أخرى مع واشنطن ديبلوماتس في العام التالي، لكنه عاد لاحقاً إلى أوروبا لينهي مشواره الكروي مع فينورد عام 1984. ومن بين الأساطير الذي خاضوا تجربتهم الأخيرة في الولايات المتحدة الهداف الألماني جيرد مولر، والذي انتقل عام 1979 إلى فورت لاودردايل بعدما قرر إنهاء رحلته الطويلة مع بايرن ميونخ عن عمرٍ بلغ 34 عاماً.

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شرح الصور:

الصورة 1: كيفن كيجان

الصورة 2: دييجو مارادونا

الصورة 3: فابريتسيو رافانيللي

الصورة 4: إدوين فان دير سار

الصورة 5: إستيبان كامبياسو

الصورة 6: سيباستيان جيوفينكو



الصور الخاصة بفقرة الأموال الصينية:

الصورة 7: كارلوس تيفيز

الصورة 8: إيزيكييل لافيتزي

الصورة 9: أوسكار



الصورة الخاصة بفقرة أمريكا:

الصورة 10: بيليه

الصورة 11: فرانتس بيكنباور

الصورة 12: يوهان كرويف