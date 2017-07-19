50 يوما أعدت البحريني

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

أظهر سمير شمام مدرب المنتـخب البحـريني الأولمبي لكرة القدم تفاؤلاً كبيراً حول تحقيق لاعبيه نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي في المواجهة التي تجمـعـهـمـا اليوم على ملعـــب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المقامة في العاصمة الرياض والمؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 في الصين.

وقال شمـام في المؤتمـــر الصحفي الذي عقــد أمس الإثــنين: فـتــرة الإعــداد للمنتخب أقيمت خلال 50 يوماً، وشهدت 4 مبـاريات ودية، مؤكداً جاهزيـة لاعبيه لمواجهة المنتخب السعودي وتحقيق نتيجة إيجابيـة، ومشيراً إلى أنه سيكــون راضيــاً في حال تحقـيق نقطة التعادل أمام المنتخب المستضيف.

ونوه شمام بأن المنتخب في بداية إعــداده شارك في بطولة تولون الدوليــة الودية بلاعبي مواليد 1997 و1998، قبل أن يلتحق لاعبو 1995 و1996 بالمجمــوعة بعد ذلك.

وأشار إلى أن المنتخــب السعودي ليس بغريب على البحرين، مبيناً أنه يتوقع أن يكون المستــوى الفني قريباً من المستــوى العالي في المباراة، ومؤكداً أن ثقته في اللاعبين تنبع من خلال ما لمسه من تطـور فني من فترة إلى أخرى.