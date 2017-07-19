الأولمبي يخطط على التأهل الثالث

احمد الخلف | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

بعد أن كانت المنتخبات الأولمبية في قارة آسيا، تشارك مرة واحدة كل 4 أعوام، في التصفــيات المؤهلة إلى دورة الألعــاب الأولمبية، أو دورة الألعاب الآسيــويـة، استحــدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطولة لهذه المنتخبات تقام مرة واحدة كل عامين، فتكون تأهيلية للأولمبياد العالمي، وبعد عامين تكون بطولة تنافسية فقط.

وشارك الأخـــضر في هذه البطــولة مرتين، إذ احتل المركز الثاني في النسخة الأولى، بينما خرج من دور المجمـــوعات في النسخة الثانية، ويخوض الأخضر الأولمبي التصفيات للبطولة في نسختها الثالثة التي تنطلق اليوم الأربعاء، إذ يلعب في المجمـوعة الثانية من أصل 10 مجموعات إلى جانب منـتـخــبات العراق وأفغانستان والبحرين، والمؤهلة إلى البطولة التي ستقام في الصين العام المقبل 2018م، إذ يتأهل إلى النهــائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، علماً بأن التصفيات تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 يوليو 2017، فيما ستكون البطولة الآسيوية في نسختها الرابعة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020م.



قصة البطولة



في يوليو 2011م عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور اجتماعاً برئاسة الإماراتي يوسف السركال رئيس الاتحاد يومها، وأقر إطلاق النسخة الأولى لبطولة آسيا تحت 23 عاماً خلال عام 2013 بحيث تقام البطولة كل عامين، على أن تكون النسخة التالية عام 2015 مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2016، وتمت المصادقة على نظام البطولة، ومنحت سلطنة عمان حقوق استضافتها، التي كان من المقرر أن تعقد في الفترة بين 23 يونيو و7 يوليو 2013 ولكن تم تأجيلها لتقام بين 11 و26 يناير 2014 م.





تصفيات الرياض.. 41 منتخبا



شارك في التــصـفـيـات الآسيوية للنسخـــة الأولى 41 منتخباً من شرق القارة وغربها في عــــــام 2012م، وانحصرت المشاركــــة على اللاعبين المولودين في أو بعد 1 يناير 1991، إذ وضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي استضـــافـــت السعودية مبارياتها على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، إلى جانب منتخبات باكستان وقيرغيزستـــان، وفلسطين، وسريلانكا، وسوريا، وتصدر الأخضر الأولمبي مجموعته بـ 4 انتصارات وتعادل وحيد من 5 مواجهات، مسجلاً 15 هدفاً وتلقى هـدفين فـقط، ليتأهل إلى النهائيات التي أقيمت في عمان.





الثاني في عمان



بعد أن تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي احتضنتها سلطنة عمان في عام 2014، وضعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وأوزبكستان والصين، ليتأهل عن المجموعة إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل وصافتها خلف العراق، وفي دور الـ 8، أقصى الأخضر نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف، ليلاقي الأردن في نصف النهائي ويفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة النهائية خسر أمام العراق بهدف نظيف.





النهائيات الثانية



في النسخة الثانية لبطولة آسيا تحت 23 عاماً، والتي استضافتها قطر، والتي حقق لقبهــا المنتخب اليـــابــاني، بعد فوزه في المباراة النهائية على كوريا الجنــوبية 3ـ2، لعب الأخضــر الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريــا الشمالية وتــــايلاند واليابان، إذ تعادل مع تايــلاند 1ـ1، وتعادل أيضاً مع كـــــــوريا الشمالية بثلاثة أهداف لمثلها، ليودع البطولة لاحقاً، بعد أن خسر من اليابان بهـدفين مقابل هدف.