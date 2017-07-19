آسيا كشفت أوراقهم قبل البداية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

أكد صالح المحمدي مدرب المنتخب السعودي لدرجة الأولمبي لكرة القدم أن مرحلة الإعداد للأخضر قبل التصفيات تمت على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المعسكر بدأ من بعد شهر رمضان واستمر بشكل تصاعدي فنيًا وبدنيًا.

وتابع المحمدي: "عملنـا خلال المعسكر على جاهزية اللاعبـــين بدنيًا وفنيًا للتحضير للتصفيات، وخضنا خلال تلك الفترة أربع مباريات ودية أمام المنتخبين الإماراتي واللبنـاني، ولا تهمنا ما آلت إليه نتائج تلك المباريات بقدر ما يهمنا الاستفادة الفنية والبدنية منها والوقـــوف على مستويات جميع اللاعبين قبل انطلاق التصفيات".

وحول أولى مباريات منتخبنا الأولمبي اليوم أمام شقيقه المنتخب البحريني قال المحمدي: "البدايات دائمًا ما تكون صعبة نوعًا ما، لكن بكل تأكيد عملنا على التحضير الفني والنفـسي لها، ومنتخــب البحرين منتخب قوي ويحترم ونعرفه جيدًا من خلال لعبنا معه في بطولة كأس آسيا تحــت 19 عامًا 2016 التي أقيمت في مملكة البحرين أكتــوبر الماضي، وكذلك الحال مع المنتخب العراقي الذي واجهناه في البطولة ذاتها، ونسأل الله التوفيق للأخضر".

ووجه مدرب منتخبنا الأولمبي صالح المحمدي في ختام حديثــه الدعوة للجماهير لدعم ومؤازرة الأخضر خلال مباريات التصفيات، مؤكدًا أهمية المباريات، ومتمنيًــا التوفيق لمنتخبـنا في مجريات التصفيات والظفر ببطاقة التأهل عن المجموعة.