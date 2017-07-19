الأخضر يبدأ.. والدخول مجانا

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 18 July 2017 - 00:00 am

أنهى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم أمس تحــضيــراته النهــــائية استعداداً لمواجهة نظيره البحريني عند الساعــــة الـ8,55 م على ملعـــــب الأمـير فـيـصــل بن فهد في الرياض ضمن التصفيــات التي يستضيـــــف فيها مجموعته (B) المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأدى الأخــــضر أمس مراناً خفـيـفاً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، إذ بدأت الحصة التدريبيـة بتمارين الإحمـــاء، تـلاهــــا مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.

من جهة ثانية، اعتمد الجهاز الفني قائمة المنتخب في التصفيات والمكونـة من أمين بخاري، زيد البواردي، حبيب الوطيـــان، سامي النجعي، علي الأسمـــري، عبدالإله العمـــري، عمـار النجار، عبدالرحمن اليامي، أسامـــة الخلف، قاســم لاجــامي، علي لاجـــامي، حمدان الشمراني، حسـان تمبكـــتي، راكان العنزي، خالد السميــري، سلطان بن جمال، أحمد بامسعود، عبـدالعـزيز العــريـاني، عبداللـه الخيـبري، أيمن الخليف، فهد الرشيــدي، عبدالرحمن القـرني، محمد البقعاوي.

على صعيد متـــصل، أعلن اتحاد الـقــدم عن فتح المدرجـات مجـــاناً للجمـــاهير الراغبـة في حضور مباريات المنتخب في التصفيات. ورفع طلال آل الشيخ عـــضو مجلس إدارة الاتحاد السعــودي لكرة القدم المشرف العام على منتخــبات الفـئات السنية الشكر والتــقـدير إلى مجلس إدارة الاتحاد على التوجـيــــه بفـتح المدرجات مجانًا للجماهير الراغبة في دعم منتخبنا الوطني خلال التصفيــات الآسيــويــــة ولجــمـيع مباريات التصفيات أيضًا.

كما قدّم آل الشيـــخ الشكر والتــقــــدير إلى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعـد على دعمهم وتكفلهم برابطة نــــاديهــم لدعم ومـــؤازرة المــنـتـخـــب الأولمبي خلال التصفيات الآسيوية، مؤكدًا أن هذه البادرة غير مستغـربـــة على نادي الهلال الذي دعم المنتخـبات الوطنية خلال فترات سابقة كمـا هو حال باقي أندية الوطن التي وقفت وما زالت تقف مع المنتخبات الوطنية.