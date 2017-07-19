سان جرمان يغازل نيمار بـ 195 مليون جنيه

| Wednesday, 19 July 2017 - 00:00 am

الرياض - حسن أبوزينب



تصدرت التكهنات الخاصة بمستقبل البرازيلي نيمار مع الفريق الكتالوني وإمكانية رحيله لسان جرمان الفرنسي مانشيتات الصحافة الإسبانية الصادرة أمس الثلاثاء. وكشفت التقارير بأن العقد الجزائي لمهاجم برشلونة يبلغ 195 مليون جنيه إسترليني، ولكن أخباراً صادرة من فرنسا وإسبانيا أفادت بجاهزية نادي باريس سان جرمان بتحطيم الرقم العالمي للصفقات من أجل الحصول على خدمات اللاعب.وقد أكدت صحيفة ماركا أن النادي الفرنسي ليس مستعدا لتنفيذ ومقابلة الشرط الجزائي فحسب بل جاهز لدفع 26,5 مليون للاعب شهريا مقابل عقد للاحتراف لمدة 5 سنوات ..وقد سلطت ثلاث صحف إسبانية وهي بجانب ماركا صحيفتا آس وموندو ديبورتيفو الأضواء على استعداد سان جرمان لتوقيع الصفقة القياسية.

من جانبه، أكد خوردي ميستري، نائب المدير الرياضي بنادي برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا سيستمر "بنسبة 200 بالمئة" مع الفريق الكتالوني وإنه لن يرحل مهما كانت المغريات.