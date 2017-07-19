فتحي يصل.. والتعاون يستعد للقاء سيفاس

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 00:00 am

انضم مصـطـفى فـتحي لاعب الوسط المصري أمس الثلاثاء إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون المقـــام حالياً في تركيا بعد انتهاء مشاركاته مع ناديه السابق الزمـالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وكان التعاون قد تعاقد قبل أسبوعين تقريباً مع فتحي الذي تخـلف عن الالتحاق بمعسكر تركيا الذي انطلق في الـ14 من يوليو الجاري بعد اتفاق إدارة الزمالك مع نظيرتها في التعاون على بقائه مع الفـــريق الأبيض حتى نهاية مشاركاته القارية والمحلية.

وعلى صعيد التحضيرات، يخـوض الفـريق مبــاراته الودية الثانية اليوم الأربعاء أمام سيفـاس سبــور ضمن برنـامج تحضيـــراته في المعسكر الحالي استعـــدادا لانطلاق منافـــسات الموسم الرياضي الجديد.

واكتفى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بحصة تــدريب صبــاحية استهلهـا بعمــليات الإحماء و عدد من التمارين اللياقية تحت إشراف أنــدريه المعد البدني، قبل أن يفـرض المدرب البرتغالي عددا من التدريبات التكتيكية والجمل الفنية ركز فيها على اللعب في مساحات ضيفه وتسديد الكرات الثابتة.