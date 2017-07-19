الجبال يفكك عضلات الفتحاويين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 19 July 2017 - 00:00 am

فضل التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح إجراء تدريبات خفيفة صباح أمس بعد المواجهة الودية أمام سيفارس سبور التركي (1ـ3) أمس الأول ضمن برنامج الاستعدادات للموسم الريـاضي الجديد.

وخضع اللاعبون الذين شاركــوا في المباراة الودية إلى تمارين تفكيك عضلات ومن ثم توجهوا إلى المسبح وغرف الساونا والجاكوزي في خطوة هدف منها المدرب التونسي إلى عدم إجهادهم بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة الودية.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته الاعتيـــادية على فترتين صبـــاحية ومسائية اليوم.‏