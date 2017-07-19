جالكا يفرض تدريبات القوة على اللاعبين

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 19 July 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء تحضيراته على فترتين أمس الثلاثاء في معسكره الحالي بمدينة أنسبروك النمساوية استعـــدادا لخوض منافــسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق الحصة الصباحية باجتماع مع اللاعبين تحدث فيه عن العديد من الجوانب الفنية، بعد ذلك أدى جميع اللاعبين التمارين اللياقية، ومن ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها المدرب جالكا عددا من الجمل التكتيكية.

وفي الفترة المسائية، أخضع جالكا اللاعبين إلى تمارين ليـاقية برفـقة مواطنه خوليان خيمنيز مدرب اللياقة الذي ركز على تمارين القوة ورفع المعدل اللياقي، تلا ذلك مجموعة من التمارين التكتيكية والفنية مع المدرب جالكا، فيما أدى حراس المرمى تمارينهم الخاصة بإشراف رادو جبريل مدرب الحراس.

وتقرر أن يخوض فريق الفيحاء ثالث لقاءاته الودية في معسكرة الحالي عندما يلاقي نظيره بورصة سبورت التركي غداً الخميس.