اليوم.. أحد يطير إلى القاهرة

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Wednesday, 19 July 2017 - 00:00 am

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي أحد مساء اليوم إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

ويستمر المعسكر لمدة 14 يوما في مدينة 6 أكتوبر على أن تعود البعثة إلى المدينة المنورة في الثالث من أغسطس المقبل.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني عبدالوهاب ناصر برنامجا متكاملا في المعسكر يشتمل على خوض تدريبات صباحية ومسائية تخللتها خمس مباريات ودية مع عدد من الأندية المصرية والسعودية المتواجدة حاليا هناك.

واطمأن الجهازان الفني والإداري على جاهزية المرافق الخاصة بالمعسكر من قاعات للمحاضرات وملاعب التدريبات.

من جهة أخرى، ينتظر أن يلتحق المدافع الغاني إسحاق فورساه بالبعثة غدا بعد استكمال إجراءات دخوله إلى العاصمة المصرية القاهرة.