فالدو ينتظم في معسكر الباطن

حفرالباطن ـ طلال القطيني | Wednesday, 19 July 2017 - 00:00 am

التحق البرتغـالي فالدو الهينيو المنضم حديثا إلى صفوف الفـريق الأول لكرة القدم في نادي البـــاطن صباح أمس الثــلاثاء إلى معسكر الفريـق المقام حاليا في القاهرة، وذلك بعد أن أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد معه.

ويعد فالدو الذي يلعب في خانة المحـور الأجنبي الرابع في صفوف الفريق إضافة إلى الثلاثي البرازيلي جورجي سيلفــا، أديسون تراباي، وجوناثان بينتيس، وتم التعاقد معه بناء على تــوصية من البـرتغــالي ماتشادو مدرب الفريق الذي سبق وأن أشرف على تدريبه في فترة سابقة.

من جهة أخرى، ينتظر أن يصل العــــراقي علاء مهاوي المحترف الأجنــبي الخامس في صفوف الباطن إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري للانـخـــراط في معسكــر الفـــريق بعد أن أنهى المخالصة المالية بينه وبين ناديه السابق الزوراء العراقي.

ميدانيا، واصل الفـريق تدريباته اليومية أمس على فترتين صباحيــة ومسائية استعـــدادا لمواجهة فريق بيبسي المصري اليـوم في ثاني تجاربه الوديــة خلال معسكره الحالي.