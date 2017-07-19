الحبسي وبريتوس ينعشان تدريبات الهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 13:57 pm

أدى فريق الهلال حصته التدريبية الأولى صباح اليوم الأربعاء بمعسكره التحضيري في النمسا، بمشاركة الثنائي علي الحبسي وماتياس بريتوس، المنضمين حديثاً للفريق الأزرق، وفرض الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق تدريبات فنية منوعة، ركز من خلالها على الجوانب الفنية واللياقية، فيما عمد في الجزء الأول إلى تطبيق عدداً من تدريبات اللياقة، فيما اختتم الجهاز الفني للفريق التدريبات بمناورة على نصف مساحة الملعب.



ومن جهة آخرى، وصل اللاعب مجاهد المنيع إلى المراحل النهائية من البرنامج التأهيلي المعد له، وشارك في الجزء الأول من المران.