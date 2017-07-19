تأجيل قرعة الدوري الأسباني بعد اعتقال بيار

برشلونة - رويترز | Wednesday, 19 July 2017 - 15:33 pm

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن قرعة مباريات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى المحلي ستتأجل يوماً واحداً عن موعدها الأصلي، بعد اعتقال أنخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد.



وثارت شكوك حول الاستعدادت للموسم الجديد، المقرر أن ينطلق في أغسطس 2017 بعد اعتقال بيار وابنه جوركا، والعديد من مسؤولي الاتحاد الإسباني، عقب مداهمات لمكاتب في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.



وقرر الاتحاد تأجيل الاجتماعات لمدة ثلاثة أيام، حيث تضمنت الاجتماعات المؤجلة اجتماع سحب القرعة والمقرر في 20 يوليو.



لكنه قال في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، إن مراسم القرعة ستجري في 21 يوليو.