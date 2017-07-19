تشيلسي يضيف مزايا جديدة في عقد الإيطالي كونتي

الرياضية - الفرنسية | Wednesday, 19 July 2017 - 16:01 pm

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، بأنه وقع عقداً جديداً مع تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحسن بموجبه شروط عقده الأول من دون إطالة أمده.



وانضم كونتي (47 عاماً) إلى تشيلسي قبل انطلاق موسم 2016-2017 في عقد لمدة ثلاث سنوات، يبقيه على رأس الجهاز الفني للنادي حتى نهاية يونيو 2019.



ويأتي إعلان كونتي الذي قاد الفريق اللندني في موسمه الأول إلى لقب بطولة الدوري الإنجليزي ووصافة كأس إنجلترا، مع استعداد النادي لخوض جولة آسيوية استعدادا للموسم المقبل.



وقال كونتي على الموقع الإلكتروني لتشيلسي الذي يملكه الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش: "أنا سعيد جداً بتوقيع عقد جديد، عملنا بجد في الموسم الأول لتحقيق شيء مدهش، وأنا فخور بما تحقق".



وإضاف: "الآن علينا أن نعمل بجد أكثر من أجل البقاء في القمة".



ولم يتطرق كونتي حول قيمة العقد الذي أشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى إنه يحسن شروط العقد الأول، ويحافظ على مدته الزمنية.



من جانبها، اعتبرت مديرة تشيلسي مارينا غرانوفسكايا أن العقد الجديد يشكل مكافأة "للنجاح الباهر" الذي حققه كونتي في موسمه الأول.



وقالت: "هذا العقد الجديد يعكس إيماننا بقدرته على مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي وعلى العودة إلى المنافسات الأوروبية في مسابقة دوري الأبطال".



وتعزز الجهاز التدريبي لكونتي بضم مواطنه باولو فانولي كمساعد لمدرب الفريق الأول، ودافيدي ماتزوتا الذي سيعمل كمساعد يتولى بشكل أساسي مهمة تحليل أداء اللاعبين ومساعدتهم على تحسينه.