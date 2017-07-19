"حرارة جدة" تمنع إقامة مباريات كأس العالم في وقت واحد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 16:49 pm

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيت مباراة المنتخب السعودي ونظيره الياباني، حيث بعث صباح اليوم الأربعاء خطاباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بتحديد الساعة الـ8:30 مساءً في 5 سبتمبر2017، موعداً لإقامة المباراة، والتي تلعب لصالح الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 والمقام في روسيا.



وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صعوبة توحيد وقت المباريات في الجولة الآخيرة، بسبب حرارة الجو التي ستكون عليها مدينة جدة خلال شهر سبتمبر.



يشار إلى أن الأخضر السعودي سيحل ضيفاً على منتخب الإمارات في الجولة المقبلة، وذلك في 29 أغسطس المقبل.