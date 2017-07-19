يوفنتوس يضم البولندي شتينسني حارس أرسنال

الرياضية - رويترز | Wednesday, 19 July 2017 - 18:08 pm

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال، بعقد يمتد لاربع سنوات مقابل 12.2 مليون يورو (14.1 مليون دولار).



وأمضى الحارس البولندي، الذي خاض 29 مباراة دولية، أخر عامين معاراً لروما الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وشارك في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.



وأنهى الحارس البولندي البالغ من العمر 27 عاماً، الموسم الماضي بعد أن سكنت شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري، وبلغ 14 هدفاً متفوقاً بهدف واحد على جيانلويجي بوفون، الحارس الأساسي ليوفنتوس على مدار آخر 16 عاماً.



وقال شتينسني في مؤتمر صحفي: "كل لاعب يحضر إلى يوفنتوس يصبح أفضل، وكل من يحضر إلى هنا ينال الألقاب".



وظاعلن يوفنتوس على موقعه على الأنترنت، بأن قيمة صفقة ضم الحارس البولندي ربما تزيد على 3.1 مليون يورو، إذا ما تم الوفاء ببعض الشروط على مدار الأربع سنوات.



وجدد بوفون، الذي خاض 169 مباراة مع إيطاليا، العام الماضي عقده مع يوفنتوس حتى 2018، وقال إنه يعتزم الاعتزال عقب نهائيات كأس العالم العام المقبل.