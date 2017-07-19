الاتحاد يخسر أولى ودياته أمام أستون فيلا

لندن - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 17:38 pm

خسر الفريق الأول بنادي الاتحاد أولى مبارياته الودية أمام فريق أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 3/2، وذلك ضمن معسكره الإعدادي والمقام حالياً في العاصمة البريطانية لندن، وسجل أهداف الاتحاد كل من كارلوس فيلانوفا وفهد المولد عند الدقيقتين 33 و60.



ودخل الشيلي سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد المبارة، بتشكلية تضم فواز القرني في حراسة المرمى، وعدنان فلاته وعبدالرحمن الريو وبدر النخلي وعمر المزيعل في خط الدفاع، فيما أشرك طارق العبدالله وفهد الأنصاري وكارلوس فيلانوفا ومحمود كهربا في خط الوسط، وتواجد في خط الهجوم كل من عبدالرحمن الغامدي ومعن الحذيفي.



واضطر المدرب التشيلي لإخراج اللاعب عبدالرحمن الغامدي للإصابة وإشراك فهد المولد عند الدقيقة 12، وفي الدقيقة 63 أشرك التشيلي كل من جمال باجندوح وعون البيشي بدلاً من معن الحذيفي وعدنان فلاته.