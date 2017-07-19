دياز يتمسك بالشلهوب والقحطاني.. ويعتمد السداسي لـ "العربية"

الرياض - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 21:27 pm

تمسك الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمحمد الشلهوب وياسر القحطاني، حيث فضل بقائهم في معسكر الفريق الأول بالنمسا، في حين اعتمد السداسي مروان الحيدري وماجد النجراني وعبدالكريم القحطاني ومتعب المفرج وعادل المولد وناصر الدوسري، للمشاركة مع الفريق الأولمبي في البطولة العربية للأندية، التي تنطلق مساء السبت المقبل حتى يوم الأحد السادس من شهر أغسطس المقبل، إذ تقرر مغادرة السداسي لمعسكر الفريق الأولمبي بمصر صباح يوم غدٍ الخميس، كما سينضم الثنائي عبدالرحمن اليامي وفهد الرشيدي لبعثة الفريق الأولمبي بالإسكندرية، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي.



وينهي فريق الهلال الأولمبي لكرة القدم معسكره الإعدادي المقام حالياً في الإسماعيلية المصرية يوم غدٍ الخميس، على أن تغادر بعثة الفريق إلى الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة، استعداداً لخوض غمار البطولة العربية، وسيؤدي أولمبي الهلال حصتين تدريبيتين يومي السبت والأحد في الإسكندرية قبل خوض أول مباراة للفريق في البطولة أمام المريخ السوداني يوم الإثنين المقبل.