العراق يضرب أفغانستان بـ8 أهداف في التصفيات الآسيوية

الرياض - أحمد الخلف | Wednesday, 19 July 2017 - 21:32 pm

اكتسح منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم نظيره الأفغانستاني بثمانية أهداف دون رد، في مستهل مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً ، واستهل العراقيون أهدافهم الثمانية عند الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق بشار رسن، والذي افتتح التسجيل من ركلة جزاء، ليتكرر الأمر مرة ثانية عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء أيضاً عن طريق أيمن حسين، ليعود ويضيف الهدف الثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني أكمل العراقيون أهدافهم بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 64 عن طريق أيمن حسين، ومن ثم الخامس لنفس اللاعب عند الدقيقة 75، واستمر مسلسل هز الشباك، حيث سجل الهدف السادس للمنتخب العراقي علاء مهاوي في الدقيقة 81، ومن ثم السابع لايمن حسين عند الدقيقة 84، ومن ثم ختم اللاعب محمد جفال الأهداف بالثامن في الدقيقة 85.



يشار إلى أن المواجهة الثانية للمنتخب العراقي في التصفيات، ستكون أمام البحرين يوم الجمعة، فيما تكون الثالثة والأخيرة مع المنتخب السعودي الأحد المقبل.