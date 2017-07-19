تشلسي يعلن اتفاقه مع ريال مدريد لضم موراتا

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 21:00 pm

أعلن نادي تشلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، اتفاقه مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، لضم مهاجم الأخير ألفارو موراتا، في صفقة قدرتها وسائل إعلام إسبانية بنحو 80 مليون يورو.



وجاء في بيان للنادي اللندني مساء اليوم: "توصل نادي تشلسي لكرة القدم وريال مدريد إلى اتفاق حول شروط انتقال ألفارو موراتو إلى ستامفورد بريدج".



وأشار تشلسي إلى أن الانتقال الآن مشروط بموافقته (موراتا) على البنود الشخصية واجتياز الفحص الطبي.



وكانت تقارير صحافية إسبانية أشارت في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى توصل الناديين إلى اتفاق حول المهاجم الدولي البالغ 24 عاماً.



وأوردت إذاعة "كادينا سير" عبر موقعها الإلكتروني أن المهاجم توصل إلى اتفاق مع تشلسي وهو الآن في طريقه إلى لندن، مشيرة إلى أن ريال مدريد سيحصل على 80 مليون يورو للتخلي عنه، وسيتم توقيع الصفقة لجعله أحد لاعبي ستامفورد بريدج، ويصبح لاعباً في الفريق الذي يدربه اللإيطالي أنطونيو كونتي.



وأعار النادي الملكي الإسباني موراتا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بين يوليو 2014 ويوليو 2016، حيث لعب في إشراف كونتي الذي كان حينها مدرباً لفريق "السيدة العجوز".



وأشارت التقارير الصحافية إلى أن تشلسي عرض الأسبوع الماضي مبلغ 62 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) لضم المهاجم، وهو ما لم يلق موافقة النادي الملكي، قبل أن يقبل بالعرض المعدل.



ويتوقع أن يحل موراتا بدلاً من مواطنه دييغو كوستا في خط هجوم تشلسي، بعدما أبلغ كونتي لاعبه الذي سجل 20 هدفاً الموسم المنصرم وساهم في قيادة تشلسي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لا يشكل جزءاً من خططه للموسم المقبل.