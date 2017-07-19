أستون فيلا يعلن التعاقد مع المصري أحمد المحمدي

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 21:57 pm

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي المصري أحمد الحمدي قادماً من هال سيتي، لثلاث سنوات مقابل مليون جنيه إسترليني (1,3 مليون دولار)، ويلعب الفريقان في الدرجة الإنجليزية الأولى.



ويلتحق المحمدي (29 عاماً) بفريقه الجديد في معسكره الإعدادي للموسم المقبل في ألمانيا، حيث سينضم إلى مدربه السابق ستيف بروس الذي أشرف عليه في سندرلاند وهال سيتي.



وقال اللاعب المصري: "أستون فيلا ناد كبير، وأنا مسرور للانضمام إليه، وأنه أحد أكبر الأندية في إنجلترا، وتاريخه وتقاليده معروفون".



وأضاف: "إنه وقت رائع أيضاً للانضمام لأننا نتطلع للعودة إلى الدوري الممتاز، سأقدم بالتأكيد كل شيء لمساعدة الفريق لتحقيق هذا الهدف".



وبات المحمدي ثالث لاعب يتعاقد معه أستون فيلا بعد المدافع جون تيري والحارس سام جونستون المعار من مانشستر يونايتد.