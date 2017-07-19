تدريبات خاصة للرباعي الأجنبي في النصر

القاهرة - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 22:24 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم أول تدريب له بعد وصوله لجمهورية مصر العربية، وبدأ التدريب الذي اقيم على الملعب الرديف لملعب برج العرب، باجتماع البرازيلي ريكاردو غوميز المدير الفني للفريق، مع اللاعبين بين فيه برنامج الفريق للأيام القادمة التي تسبق أول مباراة للفريق في البطولة العربية.





وكانت البداية بتدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب بسرعات متدرجة، قسم بعدها اللاعبين لأربع مجموعات يطبقون تكتيك يعتمد على التمريرات البينية من لمسة واحدة، بعدها قسم اللاعبين لثلاث مجموعات مجموعتين تلعب مناورة كروية على نصف الملعب في حين تجري المجموعة الثالثة تدريبات لياقية بالكرة وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينها حتى نهاية التدريب.



من جهة أخرى خضع اللاعبين الأجانب ليوناردو وجيبور وبرونو وسعد لكرو، بالإضافة إلى عبدالعزيز الجبرين لتدريبات لياقية مكثفة.