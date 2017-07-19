الأخضر الأولمبي يكسب البحرين في أولى مباريات التصفيات الآسيوية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 19 July 2017 - 23:11 pm

حقق المنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم، انتصاره الأول في منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث انتصر على ضيفه البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للبطولة، وتقدم الأخضر أولاً في الدقيقة 7 عن طريق عبدالعزيز العرياني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر، وفي الشوط الثاني أدرك المنتخب البحريني التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 63 سجلها محمد منير، فيما عاد الأخضر للتقدم عن طريق ركلة جزاء سجلها قائد الأخضر سامي النجعي عند الدقيقة 73، وقبل نهاية المواجهة بدقيقتين عزز حمد الشمسان النتيجة لصالح الأخضر، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بانتصار الأخضر بنتيجة 3/1.



وتتواصل مباريات المجموعة بعد غدٍ الجمعة، حيث يلتقي البحرين بنظيره العراق، فيما يواجه الأخضر منتخب أفغانستان.