مارفيك غاضب من وضع ثنائي الأخضر العاطل

الرياض ـ مصعب العمار | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

أبدى الهولندي فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استياءه من وضع ثنائي هجوم الأخضر ناصر الشمراني ونايف هزازي وبقائهما عاطلَين من دون أندية في الوقت الراهن، خاصة أن المنتخب لديه مواجهتان حاسمتان أمام الإمارات واليابان يومي 29 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين.

وأكدت لـ "الرياضية" مصادر، أن مارفيك غاضب من وضع الثنائي العاطل، مشيراً إلى أن الهولندي مارفيك أجرى اتصالاً مع إدارة المنتخب الأول أمس، من أجل إيجاد حل لبقاء اللاعبين دون تدريبات، في الوقت الذي تستعد فيه الأندية كافة لخوض منافسات الموسم الجديد.

وطالب مارفيك خلال الاتصال بإدارة المنتخب حسم توقيع الشمراني وهزازي مع أحد الأندية، ليحافظا على لياقتهما البدنية والذهنية، ويكونا جاهزين كما هو حال بقية لاعبي الأخضر، مستغرباً بقاءهما من دون التوقيع لأي نادٍ، ومتسائلاً عن الأسباب.

وتحدث الهولندي مع المعنيين عن الأخضر وشدد على أهمية الاجتماع مع اللاعبين وتحديد مستقبلهما الكروي خلال الأيام المقبلة، والبحث عن أندية لهما ومساعدتهما على ذلك، رافضاً خضوعهما إلى برنامج في أندية خاصة.

ويأمل مارفيك أن يكون اللاعبان جاهزين، إذ ينتظر المنتخب السعودي مباراته أمام الإمارات التي تقام 20 أغسطس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان المهاجم نايف هزازي أجرى مخالصة مع ناديه النصر الشهر الماضي، وينتظر الانضمام إلى أحد الأندية خلال موسم الانتقالات الجاري، فيما لا يزال المهاجم ناصر الشمراني ينتظر إجراء مخالصة مع ناديه الهلال، بعد استغناء الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم عنه بصورة نهائية. حيث خرج من حسابات مدرب الأزرق، بعد أن تمت إعارته منتصف الموسم الماضي إلى العين الإماراتي.