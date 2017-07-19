اتحاد القدم يطالب بـمشاركة ستة أجانب في أبطال آسيا

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحاً للاتحاد الآسيوي بالسماح للأندية باللعب بـ 6 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وذلك خلال اجتماع رؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الأهلية الذي سيعقد يومي العاشر والحادي عشر من أغسطس المقبل، وسيمثل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات.

ويتضمن محور الاجتماع روزنامة الاتحاد الآسيوي 2019ـ2022 م، ويعد الاجتماع الأول لرؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الأهلية، وتضم عضوية لجنة المسابقات الآسيوية أحمد الخميس الأمين العام السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان اتحاد القدم اعتمد في الثاني والعشرين من يونيو الماضي السماح للأندية في الدوري السعودي للمحترفين بزيادة اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 6 لاعبين، إضافة إلى السماح بالحارس الأجنبي.

من جهته، كشف لـ "الرياضية" نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح بعض النقاط خلال الاجتماع، والتي يأتي في مقدمتها مناقشة توقيت مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والحلول البديلة في حال حدوث أي تغييرات في استضافة كأس العالم 2022، إلى جانب التنسيق بخصوص مباريات دوري أبطال آسيا وعدم ازدواجية إقامتها في أيام لا تناسب الأندية السعودية كيوم عرفة وغيره.

وأوضح البكر أنه سيتم معرفة وضع المنتخبات في كأس العالم 2026 بعد زيادة عدد المتأهلين إلى 8 مقاعد ونصف، والتصور المبدئي للاتحاد القاري.