الفتح يواصل التحضيرات في بولو

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح استعداداته في معسكره الحالي في مدينة بولو التركية، على فترتين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، تحت إشراف التونسي فتحي الجبال المدير الفني للفريق وبمشاركة جميع اللاعبين.

وخصص التونسي فتحي الجبال الحصة الصباحية للتمارين اللياقية في صالة الحديد، فيما فرض مراناً تكتيكياً في الفترة المسائية طبق خلاله عددا من الجمل الفنية.

يشار إلى أن الفتح الذي حل ثامناً في النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، سيفتتح مشواره في الدوري هذا الموسم بمواجهة ضيفه التعاون في العاشر من أغسطس المقبل على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.