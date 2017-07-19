الفيصلي يكتفي بالاسترجاعية

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

أخضع الصربي فوك رازافيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي اللاعبين إلى تدريبات خفيفة صباح أمس الأربعاء في المعسكر الحالي بمدينة أيندهوفن الهولندية استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتركزت الحصة التدريبية في مجملها على تمارين استرجاعية عمد خلالها المدرب الصربي إلى عدم إجهاد اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة الودية الثالثة أمام فريق باترو ماسمشلن التي انتهت بالتعادل السلبي.

فيما خصص الصربي رازافيتش التدريبات المسائية للاعبين الذين لم يشاركوا في المواجهة الودية، بينما أجرى بقية اللاعبين تمارين تفكيك العضلات ومن ثم توجهوا إلى المسبح، في وقت خضع الثنائي إبراهيم زايد ومصطفى ملائكة إلى تدريبات قاسية تحت إشراف مدرب الحراس.