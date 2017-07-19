الاتحاد يخسر تجربة أستون فيلا بثلاثية

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد أمام أستون فيلا الإنجليزي الذي لعب بقائمة بديلة أغلبها من اللاعبين تحت 23 عاماًبنتيجة 2ـ3 ظهر أمس الأربعاء في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الحالي في مدينة بولتون الإنجليزية استعدادا للموسم الرياضي الجديد.



تشكيلة اللقاء

وبدأ التشيلي خوزيه سييرا المدير الفني للفريق المباراة بتشكيلة معظمها من لاعبي الفريق الأول، وضمت: فواز القرني في حراسة المرمى والرباعي عدنان فلاتة، بدر النخلي، عبد الرحمن الريو، وعمر المزيعل في خط الدفاع، وفي الوسط طارق عبد الله، فهد الأنصاري، عبد الرحمن الغامدي، فيلانويفا ومحمود كهربا، وفي الهجوم معن الحذيفي.



هدف وإصابة

وأنهى الاتحاد الشوط الأول لصالحه بهدف سجله التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 30 من كرة ثابتة. وكانت الدقيقة 21 قد شهدت تغييرا اضطرارياً للفريق الاتحادي، حيث دفع المدرب التشيلي سييرا باللاعب فهد المولد بديلا عن عبد الرحمن الغامدي الذي تعرض للإصابة.



تعديل وفوز

وفي الشوط الثاني، نجح أستون فيلا في تعديل النتيجة عند الدقيقة 56، لكن فرحتهم لم تستمر سوى أربع دقائق فقط، إذ سرعان ما أحرز فهد المولد الهدف الثاني.

وأجرى سييرا تبديلين بخروج عدنان فلاتة ومعن الحذيفي ودخول جمال باجندوح وعون البيشي. وفي الدقيقة 68 أدرك الفريق الإنجليزي التعادل، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.



التشيلي راض

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن المدرب التشيلي سييرا بدا راضياً بعد نهاية المباراة عن المستوى الفني لجميع اللاعبين في هذه التجربة الودية، معتبرا أن النتيجة في مثل هذه التجارب ليست مهمة.



وصول العكايشي

وبعد نهاية المباراة الودية، حرص المدرب التشيلي سييرا على إجراء تدريبات للاعبين الذين لم يخوضوا اللقاء، وكان في مقدمتهم التونسي أحمد العكايشي الذي رفض المدرب منحه راحة بعد التحاقه بالمعسكر أمس.