مبومبو يشارك في تدريبات الشباب

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

شارك الكنغولي إدريس مبومبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب للمرة الأولى في تدريبات الفريق التي أقيمت صباح أمس الأربعاء، خلال المعسكر الحالي المقام في النمسا، وذلك بعد التحاقه بالبعثة مساء أمس الأول عقب التعاقد معه رسمياً قادماً من نادي زيسكو الزامبي.

وكان الفريق الشبابي قد عاود تدريباته أمس بعد فراغه من المواجهة الودية أمام نظيره "اس أي كي 1914" النمساوي أمس الأول التي كسبها بهدفين دون مقابل سجلهما رخى الشمري وسلطان الدعيع.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة المدافع الجزائري جمال الدين بن العمري بعد تماثله للشفاء، فيما فرض سامي الجابر المدير الفني تمارين استرجاعية ولياقية على اللاعبين الذين خاضوا المباراة الودية، في حين طبق بقية اللاعبين عدداً من الجمل التكتيكية. وعلى نفس الصعيد، يخوض الفريق آخر مباراته الودية خلال المعسكر الحالي، وذلك بمواجهة نظيره قاسم باشا التركي في تمام السابعة من مساء غد الجمعة "بتوقيت السعودية".