صيف ميلان.. صفقات ترسم المستقبل

تقرير . محمود وهبي | Wednesday, 19 July 2017 - 23:28 pm

حقق نادي ميلان سيلاً من الإنجازات المحلية والقارية خلال عهد الرئيس الأسطوري سيلفيو برلسكوني، لكنه دخل خلال السنوات الأخيرة في منعطفٍ مظلم مع سقوطه من قائمة أندية القمة في إيطاليا وابتعاده التام عن طبع أي بصمة حقيقية في المسابقات الأوروبية. وفتح الروسونيري صفحة جديدة خلال الموسم الماضي مع انتقال ملكية النادي إلى الأحضان الآسيوية، ووصول الصيني لي يونجهونج إلى الرئاسة، حيث انشغل ميلان خلال أيام الصيف الحالي في تغيير جلده عبر صفقات كثيرة تهدف لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية في الكرة الإيطالية والأوروبية. وأنفقت الإدارة الجديدة حتى الآن قرابة 190 مليون يورو على التعاقدات الجديدة في الميركاتو الحالي، مقارنة برقم إجمالي وصل إلى 28 مليوناً فقط في الموسم الماضي.

رباعي دفاعي جديد

شكّل انتقال المدافع الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى ميلان مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنّه كان أحد الركائز الأساسية في صفوف الغريم يوفنتوس، وأنّه كان على قائمة اهتمامات مجموعة من نخبة الأندية الأوروبية الأخرى وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي، قبل أن ينجح ميلان في الحصول على خدماته مقابل 42 مليون يورو قبل أيام قليلة. ودعّم ميلان مراكز قلب الدفاع عبر التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ماتيو موساكيو (18 مليوناً)، الذي أمضى مواسمه الـ 8 الأخيرة مع نادي فياريال في إسبانيا، كما تعاقد مع ظهيرين جديديْن هما السويسري ريكاردو رودريجيز من فولفسبورج الألماني (18 مليوناً) على الجهة اليسرى، والإيطالي أندريا كونتي من أتالانتا (25 مليوناً) على الجهة اليمنى. وأصبح لدى المدرب فينشنزو مونتيللا الكثير من الحلول على الصعيد الدفاعي، فهذه الأسماء التحقت بقائمة تضم ماتيا ديشيليو وأليزيو رومانيولي وإجناسيو أباتي وكريستيان زاباتا وغيرهم من المدافعين.



تدعيم خط الوسط

أضاف ميلان 3 أسماء جديدة في خانات خط الوسط، حيث أنفق 22 مليون يورو لنقل التركي هاكان كالهانوجلو من ليفركوزن الألماني إلى ملعب سان سيرو، وهو يشغل أدواراً متقدمة في خط الوسط إضافة لقدراته المميزة في ترجمة الركلات الحرة المباشرة. وتعاقد ميلان مع لاعب الارتكاز الإيفواري الشاب فرانك كيسي الذي انتقل من أتالانتا بعقد إعارة يمتد لموسمين، حيث أنفق 8 ملايين يورو لاتخاذ هذه الخطوة مع وجود احتمالية التعاقد معه بشكل رسمي عام 2019 بقيمة 20 مليوناً. وأتمّ ميلان يوم الأحد الماضي صفقته العاشرة في الميركاتو الحالي بعد تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الخبير لوكاس بيليا، الذي انتقل إلى فريق المدرب مونتيللا قادماً من لاتسيو بكلفة وصلت إلى 17 مليون يورو. ويبلغ بيليا من العمر 31 عاماً، وهو أمضى مواسمه الـ 4 الأخيرة في صفوف لاتسيو، كما أنّه مثّل المنتخب الأرجنتيني الأول في 50 مباراة دولية من العام 2011.



نجم برتغالي في المقدمة

احتل ميلان المركز العاشر في قائمة أفضل الأندية تسجيلاً للأهداف في الموسم الأخير للدوري الإيطالي، حيث كان المهاجم الكولومبي كارلوس باكا اللاعب الوحيد الذي تجاوز عتبة الـ 10 أهداف بين جميع لاعبي الفريق وفقاً للإحصائيات الإجمالية في جميع المسابقات. وعمل النادي على تغيير الصورة الهجومية للفريق خلال الميركاتو الحالي، حيث أنفق 38 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي أندريه سيلفا، والذي يُعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، حيث سجل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً 21 هدفاً لبورتو في الموسم الأخير، منها 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، كما أنّه سجل 8 أهداف لمنتخب بلاده منذ استدعائه الأول في العام الماضي. وحصل ميلان كذلك على خدمات الجناح الإيطالي فابيو بوريني بعقد إعارة، وهو الذي أمضى مواسمه الـ 5 الأخيرة في إنجلترا بين ليفربول وسندرلاند.

المحافظة على النجوم

تفاعلت جماهير ميلان بغضب مع الأنباء التي تناولت مسألة عدم موافقة الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما على تمديد عقده مع النادي في شهر يونيو الماضي، ليفتح الحارس المتألق والبالغ من العمر 18 عاماً أبواب الرحيل إلى عملاقٍ أوروبي آخر، لكن إدارة نادي ميلان أنهت هذه التكهنات في 11 يوليو الجاري عندما نجحت في تمديد عقده حتى العام 2021. وتعاقدت إدارة الروسونيري قبل أيام مع أنطونيو دوناروما، الأخ الأكبر لجيانلويجي، وهو الذي يشغل كذلك مركز حراسة المرمى، ليصبح الحارس الرابع في القائمة الحالية للفريق. ونجح ميلان كذلك في الحفاظ على أبرز نجومه حتى اللحظة في فترة الانتقالات، حيث شهد الصيف الحالي رحيل عدد قليل من اللاعبين وعلى رأسهم الحارس الإسباني دييجو لوبيز المنتقل إلى إسبانيول، والمهاجم الياباني كيسوكي هوندا الذي غادر إلى باتشوكا المكسيكي بصفقة حرة، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإيطالي أندريا بولي الذي خرج من حسابات الجهاز الفني في الموسم الأخير من انخفاض مشاركاته بشكل كبير.