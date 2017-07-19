الاحتراف أنقذت اللاعبين من المحاكم

الدمام ـ خالد الشايع | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

أكد ذيب الدحيم وكيل أعمـــال اللاعبـين المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن لائحة الاحتراف الجديدة، أنصفت اللاعبين، لأنها حفظت حقوقهم فــي العقــود مهما كانت قيمتها، مشدداً علـــى أن التعديلات الأخيرة جعلت لائحة الاحتراف أفضل من السابقة، معترفاً بأنها أفضل بكثير وأكثر تطوراً، وجعلت الاحتراف السعودي يسير مع الركب العالمي، وقال لـ"الرياضية": "اللائحة السابقة كانت سيئة جدا، ولهذا ورثت لجنة الاحتراف الجديدة، تركة ثقيلة ومتشعبة، خاصة الشيكات المؤجلة التي لا تكون ضمن الرواتب”، وتابع: "كلنا نعرف أن اللاعبين لم يكونوا يوقعون بـ2،4 مليون سنوياً، بل بأضعاف ذلك، ويحصلون على الفرق بشيكات، وعندما لا يتم تحصيلها يتجهون للمحاكم، ولهذا في الفترة الأخيرة شاهدنا اللاعبين يوجدون في المحاكم أكثر من لجنة الاحتــراف، بســبب النظام السابق، والذي كان يتم الدفع فيه بشيكات مؤجلة لكي يضمن اللاعب حقه، وعندما يحين موعده لا يجد من يدفع له ما يستحقه، فيتجه إلى المحاكم، لأن لجنة الاحتراف لا تضمن له حقه، كونه فوق الحد الأعلى وهو 2،4 مليون ريال سنوياً فقط".