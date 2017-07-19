ثلاث وزارات تدرس ملف “سعر الصرف”

لندن ـ الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

أكد الدكتور عبد العزيز المقوشي، الملحق الثقافي في بريطانيا، أن الملحقية الثقافية بالتعاون مع وزارة التعليم تعمل حالياً على معالجة عقد التأمين الطبي لمبتعثي بريطانيا، وذلك بعد تعذر تمديد العقد الحالي الذي تنتهي فترته بنهاية شهر يوليو 2017.

وقال الملحق الثقافي خلال لقائه بأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا الثلاثاء الماضي بمقر الملحقية في لندن "إن ملف تعديل سعر الصرف تتم دراسته حالياً لدى الجهات المختصة ومن لجنة يتكون أعضاؤها من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم".

وأبدى الملحق الثقافي الدكتور عبد العزيز المقوشي إعجابه بالأنشطة المتنوعة التي ينظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا.

وفِي نهاية اللقاء قدم شاكر الذيابي رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، الشكر والتقدير للملحق الثقافي على إتاحة الفرصة والالتقاء بأعضاء النادي.