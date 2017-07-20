رسمياً: الشباب يغلق قضية "بارك" لدى "فيفا"

الرياض- الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 16:25 pm

أعلن أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب إغلاق إدارة النادي العاصمي قضية اللاعب الكوري بارك في الفيفا اليوم الخميس، وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" أغلقت إدارة نادي الشباب بشكل رسمي ملف اللاعب الكوري الجنوبي "بارك".. وذلك بعدما حولت المبالغ المطلوبة اليوم".



يذكر أن نائب رئيس الاتحاد السعودي ياسر لكرة القدم قد ذكر في تصريح له الأسبوع الماضي بوجود ناديا سعوديا مهدداً بالخصم من النقاط من الفيفا دون أن يعلن اسمه.