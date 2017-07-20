كانتي: تشيلسي سيحقق المزيد من البطولات في الموسم الجديد

الرياضية - رويترز | Thursday, 20 July 2017 - 12:12 pm

قال لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، إن فريقه تشيلسي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، سيسعى للقتال على كافة الجبهات من أجل الفوز بمزيد من الألقاب في الموسم المقبل.



ويستعد تشيلسي لمواجهة جاره ومنافسه اللندني أرسنال في مباراة ودية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في بكين عاصمة الصين السبت المقبل.



وكان أرسنال الذي يقوده المدرب الفرنسي أرسين فينجر هزم تشيلسي بطل الدوري في نهائي كأس إنجلترا.



وفاز كانتي بقلب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد أن ساعد فريقه في 35 مباراة بالدوري على الفوز بلقب البطولة للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، وأحراز اللقب الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لكنه يؤكد أنه سيسعى للفوز بمزيد من الألقاب في الموسم الجديد.



وقال كانتي عبر موقع ناديه الرسمي على الأنترنت: "كان موسماً جيداً للغاية، وأنا استمتعت به، لكننا نستعد لبدء موسم جديد وعلينا التفوق مرة أخرى".



وأضاف اللاعب الفرنسي: "نتطلع لتقديم أداء ونتائج أفضل، وهذا بالنسبة لتشيلسي يعني الفوز بالألقاب، وعليه فإننا سنسعى للفوز ببعض الألقاب، الفوز سيكون هدفنا في كل منافسة، سنسعى للفوز بكل لقب ننافس عليه وسنقاتل بقوة على كل الجبهات".



وإلى جانب المباراة الودية بين الفريقين اللندنيين يوم السبت القادم سيلتقي الفريقان في مباراة الدرع الخيرية الانجليزية في السادس من أغسطس المقبل.



وقال كانتي: "سيتعين علينا التعامل بكل جدية مع المواجة المقبلة في الصين، لأنها ستساعدنا في الاستعداد لمباراة الدرع الخيرية أول مباراة في الموسم الجديد".



وسيعود تشيلسي أيضا في الموسم المقبل إلى المنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن البطولة في الموسم الماضي، وقال كانتي عن ذلك: "أتطلع للمشاركة في البطولة (للمرة الأولى)، حتى الآن فقط شاهدتها عبر شاشات التلفزيون، وأنا سعيد بحصولي على هذه الفرصة".



وسيلتقي تشيلسي مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في سنغافورة الثلاثاء المقبل ثم يواجه أنترناسيونالي الإيطالي في 29 يوليو تموز الجاري في ختام استعداداته للموسم الجديد.